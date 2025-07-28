Medvedev'den Trump'ın Ültimatomuna Sert Tepki

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna konusunda verdiği ültimatoma tepki göstererek, "Rusya, İsrail ya da İran değil" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya hakkında Ukrayna savaşı konusunda yaptığı "Bugünden itibaren yaklaşık 10 ya da 12 gün için yeni bir son tarih vereceğim" açıklamasına sert tepki gösterdi. Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün ya da 10 gün. İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe'nun (ABD'nin eski Başkanı Joe Biden) yolundan gitmeyin" dedi. - MOSKOVA