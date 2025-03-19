Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
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Meclis'te tansiyon çok yüksek! CHP'liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürerken duruma tepki gösteren CHP'li vekiller hep birlikte kürsüye gelerek Ali Mahir Başarır'ın konuşmasından sonra slogan atmaya başladı. Tansiyonun bir türlü düşmemesi üzerine TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ VEKİLLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Olayın yankıları sürerken TBMM'deki oturumda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile tepki gösterdi. Başarır'ın konuşması sırasında tüm CHP'li milletvekilleri de kürsüye çıktı.

OTURUM YARINA KADAR KAPANDI

Yapılan tüm uyarılara rağmen CHP'li vekillerin yerlerine geçmemesi üzerine Sırrı Süreyya Önder oturuma ara vermek zorunda kaldı. Tansiyonun bir türlü düşmemesi üzerine TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.

Meclis'te tansiyon çok yüksek! CHP'liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

hırsızı savumak moda oldu artık

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Haber YorumlarıCHP Savar:

atın içeri hepsini

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Bunları halk olarak biz besliyoruz, 600 tane vatana millete faydası olmayan işe yaramaz ‘’ KENE’’ diye tabir edebileceğimiz milletin doyuramadığı aç gözlü mahluklar .

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Haber Yorumlarımehmet:

memleket esad rejimine döndü.

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Haber YorumlarıSelimk:

ciddi yolsuzluk var, ve bunu savunan tayfa.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İddianameyi görmeden savunuyorsan sen de işin içindesin

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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

turpun büyüğü heybede ABD de kurtaramaz ne kadar ortalığı karıştırmaya kalkarsan o kadar suçlusunuz

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Haber YorumlarıNetherill:

hırsızlık varsa gerçekten korkmasın. bu ülkede hırsızlık suç değil.

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

CHP nin sine i millete dönmesi lazım zira karsisinda her türlü hile yi zorbalıkla yapabilen bir iktidar var , Çok samimiyseler aynısını Melih Gökçek içinde yapsınlar zira o da Ekrem kadar sicili kabarık tır

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ortaligi karistirmak halkin sinir uclari ile oynamak icin elindne geleni yapiyorlar

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