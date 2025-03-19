Meclis'te tansiyon çok yüksek! CHP'liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

CHP'Lİ VEKİLLER KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Olayın yankıları sürerken TBMM'deki oturumda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile tepki gösterdi. Başarır'ın konuşması sırasında tüm CHP'li milletvekilleri de kürsüye çıktı.

OTURUM YARINA KADAR KAPANDI

Yapılan tüm uyarılara rağmen CHP'li vekillerin yerlerine geçmemesi üzerine Sırrı Süreyya Önder oturuma ara vermek zorunda kaldı. Tansiyonun bir türlü düşmemesi üzerine TBMM Genel Kurulu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapandı.