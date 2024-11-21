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Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu

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TBMM Genel Kurulu bugün ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Süleyman Soylu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, 'Hakkını helal et' dedi. Önder, helallik isteyen Soylu'ya 'O başka' diyerek yanıt verdi. Yanıtı duyan Soylu, o anlarda kendini tutamayarak kahkaha attı. Genel Kurul'daki vekiller de yaşanan anlara gülerek eşlik etti.

TBMM Genel Kurulu uzun bir aradan sonra tartışma ya da kavga ile değil atılan kahkahalarla gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER GECE GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren "Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edildi. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmeler gece geç saatlere kadar sürdü.

HELALLİK DİYALOĞU SÜLEYMAN SOYLU'YU KAHKAHALARA BOĞDU

Görüşmeler devam ederken şöyle bir diyalog yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu konuşmasına devam ederken bir anda mikrofonu kapandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise anında müdahale ederek mikrofonu açtırdı.

Soylu, mikrofonunu açtıran Önder'e "Hakkını helal et" dedi. Önder ise helallik isteyen Soylu'ya 'O başka' diyerek yanıt verdi. Yanıtı duyan Soylu'nun anlık bir duraksama yaşadığı görüldü. Süleyman Soylu, duraksamanın ardından kendini tutamayarak kahkaha attı. Yaşanan duruma Genel Kurul'daki vekiller de gülerek eşlik etti.

Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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