Kürsüde çekiçle cep telefonunu kırmıştı! Meclis Başkanlığı CHP'li vekilin cezasını kesti

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırmıştı. Meclis Başkanlığı ses getiren olay sonrası Burak Erbay'dan kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin lira talep etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN ERBAY'A 10 BİN TL FATURA

CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi. Burak Erbay'dan ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

BAHÇELİ: SEYİRCİ OLAMAYIZ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dezenformasyon yasasına tepki göstererek Meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a çok sert tepki göstermişti. Bahçeli, "Çekiç suç unsuru değil midir? Kalaşnikoftan ne farkı vardır? Biz bunlara sessiz kalamayız, seyirci olamayız" ifadelerini kullanmıştı.