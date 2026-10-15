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Meclis Başkanvekili Beyazıt başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplandı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. Milletvekilleri, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'e 1 milyon 500 bin katılımı ve Van'da son beş yılda 9 ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 20 azalmasını anlattı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, seçim bölgesine yapılan yatırımları anlatarak Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ilde 1 milyon 500 bin vatandaşı ağırladıklarını söyledi.

Bu yüksek katılımın gençlerin bilim ve teknolojiye olan inancının en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Dusak, Siverek ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören gençlerin TEKNOFEST'te Türkiye birinciliği ve ikinciliğiyle kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

AK Parti iktidarları dönemende Şanlıurfa'ya yapılan yatırımların 1 trilyon 530 milyar liraya ulaştığını dile getiren Dusak, ulaşımdan, eğitime, tarımdan sanayiye her alanda vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Van'ın sorunlarını anlattı. Bölgeyi ziyaret ettiğini ve vatandaşlarla biraraya geldiğini aktaran Kaya, ilçelerden Van merkeze, merkezden de başka illere doğru bir göç dalgasının yaşandığını söyledi.

Kaya, özellikle kırsal kesimde çok büyük bir göç yaşandığını, son beş yılda 9 ilçe nüfusunün yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığını belirtti.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da seçim bölgesindeki bazı sorunları anlattı. Uçar, Van'da trafik, sağlık, ulaşım ve işsizlik gibi sorunların yıllardır çözülmediğini, gençlerin büyük şehirlere giderek inşaatlarda çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Uçar, halk iradesinin gaspedildiğini savundu.

Kaynak: AA
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