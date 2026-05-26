Umman açıklarında patlama

Umman'ın başkenti Maskat açıklarında bir tankerin yakınında patlama meydana geldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan hareketlilik sırasında gemi kaptanı dış kaynaklı patlama bildirdi. Mürettebat güvende ancak denize yakıt sızdı.

ABD'nin İran'a yönelik dün gece düzenlediği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarında hareketlilik yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ın yaklaşık 60 deniz mili açığında seyreden bir geminin yakınında patlama olduğuna dair ihbar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bir tankerin kaptanı, dış kaynaklı bir patlama yaşandığını bildirdi. Mürettebatın ve geminin güvende olduğu, ancak bir miktar yakıtın denize sızdığı belirtildi" denildi.

Açıklamada, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyir yapmaları ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
