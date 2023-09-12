Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni göreve başlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Oktay, Kaymakam Kaya'ya başarılar diledi ve ilçe hakkında sohbet etti. Kaymakam Kaya da Marmaris'te işbirliği içinde görev yapacaklarını belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yeni göreve başlayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kaymakamlar Kararnamesi ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı'ndan Marmaris Kaymakamlığı görevine atanan Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Oktay, Kaymakam Kaya'ya "hoş geldiniz" diyerek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Oktay ve Kaymakam Kaya, ilçe hakkında sohbet etti. Başkan Oktay, Marmaris'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kurumların uyum içinde çalıştığını belirtirken Kaymakam Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Oktay'a teşekkür etti. Kaymakam Kaya, marka değeri olan Marmaris'te işbirliği içinde görev yapacaklarının mesajını verdi. - MUĞLA