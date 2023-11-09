Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan Atatürk mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 85. yıldönümünde yine saygı ve bitmeyen bir özlemle anılıyor. Bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Atatürk'ü minnetle ve hasretle andıklarını belirterek, "Yüreğimizde ölümsüzleşen bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Oktay'ın mesajı şöyle; "Ne mutlu ki bizlerin tarih sahnesine adını silinmeyecek altın harflerle yazdırmış, tepeden tırnağa devrimlerle karanlık bir girdabın içinden kurtarmış bir Ata'mız var. Kul olmaktan başka vatandaşlık bilgisi olmayan insanımızı yurttaşlıkla, kadınımızı haklarıyla, köylümüzü efendiliği ve en önemlisi ülkemizi laik ve demokratik Cumhuriyet ile tanıştıran, gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde, böyle bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. O'nu ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde gönüllerdeki erişilmez yerinin değişmeyeceğini, kendisine olan sevgi, saygı ve inancımızın artarak süreceğini bir kez daha vurgulayarak özlem ve minnetle anıyorum" - MUĞLA