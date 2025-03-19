Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

EKİPLER BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbedede biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve siyasiler de vardı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi.

"AHLAKSIZ ADAM NİYE SIKIYORSUN?"

Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun?" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.