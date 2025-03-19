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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası Muğla'da sokağa çıkan vatandaşlarla polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. O sırada polis ekiplerinin üzerine yürüyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, barikata vurduktan sonra "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

EKİPLER BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbedede biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve siyasiler de vardı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi.

"AHLAKSIZ ADAM NİYE SIKIYORSUN?"

Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun?" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

senin karşındaki de türk polisi terbiyesiz adam

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Helal sana….artik bas kaldirma zamani.

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

Başkan olabilirsin ama adam değilsin

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Haber YorumlarıKarakutu:

Allah'tan sadece belediye başkanı!!

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Haber Yorumlarıalperen84:

çakma başkan eko ne numaralar varmış sende be

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Belediyeler kapatılmalı vekil sayısı 81 olmalı memura verilen seyyanen zam emekli ve asgari ücretliye de verilmeli.

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Ahlaksız olan ta kendisi işte

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Haber YorumlarıGenco:

“ Ahlaksız adam “ dediğin kişi de DEVLETTİR… Hem belediye başkanının orada ne işi var ? Bi zahmet bırakın da Devlet işini yapsın…..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

doğru demiş ben dem vekili olsam bende had bildiririm

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

şimdi empati yapalım, chp iktidarda o başkan muhalefet partisi mesela akp li polis akp li başkana biber gazı sıkıyor ve engelliyor.. Yorum yazan boş beleşler yorumlarınızı ona göre yazın:))

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