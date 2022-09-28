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Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Akşener'in "Aday olabilir" çıkışından sonra İYİ Partililer bu anketi paylaşıyor

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün katıldığı bir canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok" şeklinde bir çıkışa imza atması gündeme bomba gibi düştü. Akşener'in bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş'ın yarıştığı anket sosyal medyada gündem oldu. Bahsi geçen ankette Yavaş yüzde 54.2, Erdoğan ise yüzde 45.8'lik kesimin desteğini alıyor.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakı liderleri adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını her fırsatta dile getirirken, Millet İttfakı'nın adayı ise halen belirsizliğini koruyor.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA İTİRAZIMIZ YOK"

Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı adaylık için anılırken; İYİ Parti lideri Meral Akşener'den dün akşam dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener, "İster Mansur Bey ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok. Dolayısıyla buradaki amaç şu, kazanmak. Aday olurlar olmazlar, bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey, aday olmalarına dair bu insanların bir tutumunun olması başka bir şey. Bu iki arkadaşımızdan bahsediyorum. Biz de masaya bir aday getirebiliriz. CHP'li de olabilir. Söylemek istediğim şey şu, kazanmak önemli. Çok endişem var, Türkiye'de insanlar nefes alamıyor" dedi.

YAVAŞ OYLARIN ÇOĞUNU ALIYOR

Bu çıkışın ardından Orthus Araştırma'nın 1-7 Eylül tarihleri arasında yapmış olduğu bir anket sosyal medyada gündem oldu. İYİ Partililerin paylaştığı bahsi geçen ankette ABB Başkanı Mansur Yavaş yüzde 54.2, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 45.8'lik kesimin desteğini alıyor.

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Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Arslanoglu:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan gibi bir hızlı adayın yanında, Mansur Yavaş kalır..

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mesut:

Kemal abinin önünden çekilin. Yada yanında olun:)) Ya bunlardan bir cacık olmaz. Tek amaçları reis gitsin ne olursa olsun. Milleti düşünen yok. Mansur Yavaş ne yaptı Ankara ya da anketler de birinci. Alayı yalan

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heeee çıksın karşısına görürsünüz soyadı gibi yavaş kalınca neden dersiniz adamda hiçbirşey yok neyi varki reisin karşısına çıkartıyorsunuz bi anlatında benide ikna edin

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