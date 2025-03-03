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Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu. İlçe belediyelerinin memnuniyet oranlarını ölçen bir anket yaptıran Yavaş, aynı zamanda olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi için de anket sonuçlarını paylaştı. Yavaş'ın masasındaki ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarının memnuniyet oranlarını ve seçim eğilimlerini içeren anket sonuçlarını paylaştı.

İLÇE İLÇE ANKET SONUÇLARI

Elmadağ'da memnuniyet oranı yüzde 75, CHP'ye oy verme eğilimi yüzde 46, AK Parti ise yüzde 29 olarak ölçüldü. Kalecik'te memnuniyet yüzde 80 iken CHP'nin oy oranı yüzde 33, AK Parti'nin yüzde 43 oldu. Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87, CHP'ye destek yüzde 44, AK Parti'ye yüzde 26 olarak belirlendi.

Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84 seviyesine ulaşırken, CHP yüzde 36 ile ilk kez AK Parti'yi (yüzde 34) geçti. Güdül'de başarı oranı yüzde 77 olurken, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 seviyesinde. Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91 olarak ölçülürken, CHP yüzde 44, AK Parti yüzde 31 seviyesinde. Ayaş'ta ise memnuniyet yüzde 70, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 oy oranına sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ

Ankara genelinde büyükşehir memnuniyet oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirten Yavaş, CHP'nin kent genelinde yüzde 40,8 oy oranına ulaştığını, AK Parti'nin ise yüzde 28'de kaldığını ifade etti. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.

Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErdem Sen:

her şey var ama cesaret yok kuru gürultu..

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Haber YorumlarıSelim Demir:

çapsızlar

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Haber YorumlarıSelman kaya:

O ankete Suriyelileri ve yurtdışı oylarını ekleyince kafadan %10 yapıyor zaten...

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Haber YorumlarıMustafa çelikkol:

Vatandaslik verilen yabancilara oy kullanma hakki verilmese akp oyu yuzde 20 lerde kalir..

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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Anket İzmir’de yapılmış yada yalan reis ezer geçer 25 yıldır bu anketleri görüyoruz her seferinde şamarı yiyiyorlar gene hayali anketlerle kendilerini avutuyorlar

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Haber Yorumlarıselimeymenbayat7916:

23 senedır synı hikaye,gene REIS kazanır.boş gürülyüden baska bişş degılsınız

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Haber YorumlarıWhite Turk:

Yıllardır aynı adamlarla anket yapıyorlar herhalde. Anketlere bakılırsa Chp her seçimde iktidar. Sıfır cesaretle kazanamayacakları 1 seçim daha yükleniyor. Suriye de erdoğan kazandı. Bakın rusya ukrayna savaşında da erdoğan kazanacak. Bu seçimde herkese iphone dağıtamazsınız satın alacağınız oy az.

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