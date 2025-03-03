Mansur Yavaş masasındaki anketin sonuçlarını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarının memnuniyet oranlarını ve seçim eğilimlerini içeren anket sonuçlarını paylaştı.

İLÇE İLÇE ANKET SONUÇLARI

Elmadağ'da memnuniyet oranı yüzde 75, CHP'ye oy verme eğilimi yüzde 46, AK Parti ise yüzde 29 olarak ölçüldü. Kalecik'te memnuniyet yüzde 80 iken CHP'nin oy oranı yüzde 33, AK Parti'nin yüzde 43 oldu. Şereflikoçhisar'da memnuniyet yüzde 87, CHP'ye destek yüzde 44, AK Parti'ye yüzde 26 olarak belirlendi.

Beypazarı'nda memnuniyet yüzde 84 seviyesine ulaşırken, CHP yüzde 36 ile ilk kez AK Parti'yi (yüzde 34) geçti. Güdül'de başarı oranı yüzde 77 olurken, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 seviyesinde. Nallıhan'da başarı oranı yüzde 91 olarak ölçülürken, CHP yüzde 44, AK Parti yüzde 31 seviyesinde. Ayaş'ta ise memnuniyet yüzde 70, CHP yüzde 35, AK Parti yüzde 38 oy oranına sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİ

Ankara genelinde büyükşehir memnuniyet oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirten Yavaş, CHP'nin kent genelinde yüzde 40,8 oy oranına ulaştığını, AK Parti'nin ise yüzde 28'de kaldığını ifade etti. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti'nin adayı yüzde 37 ile ikinci sırada yer aldı.