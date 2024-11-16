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Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için "Alınlarından öpüyorum" dedi

Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve kılıçlı yemin eden teğmenlerin disipline sevkine tepki gösterdi. Yavaş, "Atatürk'e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün tören alanından ayrılmasının ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Kılıçlı yemin töreni soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya " TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karara tepki gösterdi.

"GENÇLERİMİZİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz. Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet'in ruhunu taşımaktadır. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum."

Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için 'Alınlarından öpüyorum' dedi

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

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