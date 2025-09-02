Mansur Yavaş: CHP İl Kongresi'nin İptali Demokrasiyi Zedeler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin yaptığı açıklamada, kararın demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılmasının güç olduğunu vurguladı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden CHP İl Kongresi için verilen iptal kararıyla ilgili açıklama yaptı. Yavaş, "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye'nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
