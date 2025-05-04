Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde Toplanma Çağrısı Yaptı

Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde Toplanma Çağrısı Yaptı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını belirterek, demokrasi ve adalet için bu akşam CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını belirterek, "Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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