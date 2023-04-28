Mansur Yavaş, "Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirir" diyerek konuştu: Kandil silah bırakmadıkça SİHA'lar orayı bombalayacak

Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yavaş, "Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak. Bu kadar basit. Asla teröristlerin dediği olmaz. Silah ellerinden düşmediği müddetçe devletin aynı tavrı devam edecektir. Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirir. Yalan mı söyleyeceğim? Olur mu öyle şey?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"BEBEK KATİLİNİ KİMSE HAPİSTEN ÇIKARAMAZ"

İktidar kanadının "Öcalan'ı çıkaracaklar" tartışmalarına değinen Yavaş, şunları söyledi: "Bebek Katili'ni hiç kimse hapisten çıkaramaz. 360 oy lazım, bir de kamuoyunu ikna etmeniz lazım. Eli kanlı terörist cezaevinden çıkamaz, kimsenin de gücü yetmez. Bazı HDP'liler kendi tabanından oy almak için propaganda yapıyordur. Buna destek verecek bir Allah'ın kulu da yoktur. Samimi olmak lazım. Asla ve asla çıkamazlar, hiçbir pazarlık yok. Böyle bir şey gelse kim razı olacak? Bunlar sadece iktidarın kullanmasına yarayan argümanlar. Ankara'da benim seçimimde de yaptılar. Bir yerlerle kontrollü olarak bu söylemleri yapıyorlar.

"SEÇİM KAYBETTİRECEKSE KAYBETTİRSİN"

Kandil'den terörist başlarından biri 'Bizim üzerimizden neden siyaset yapıyorsunuz? AK Parti'den kaç kere bizimle görüştüler. En çok bunlarla görüştük, neden şikayet ediyorlar?' diyen de aynı yöneticiler. Bunların hiçbirine itibar etmemek lazım. Türkiye güçlü bir devlet, asla teröristlerin dediği olmaz. Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak. Bu kadar basit. Asla teröristlerin dediği olmaz. Silah ellerinden düşmediği müddetçe devletin aynı tavrı devam edecektir. Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirsin. Yalan mı söyleyeceğim? Orada siz cinayet işleyeceksiniz, bu tarafta seyredeceksiniz. Olur mu böyle şey?"