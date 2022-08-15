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Manisa haberleri: Salihli'ye yeni başkan yardımcısı atandı

Manisa haberleri: Salihli'ye yeni başkan yardımcısı atandı

Manisa politika haberi... Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni belediye başkan yardımcısı atadı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni belediye başkan yardımcısı atadı. Özel Kalem Müdürü Serkan Sözer'in başkan yardımcısı olarak atanmasının ardından, başkan yardımcısı sayısı 4'e çıktı.

Salihli Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı ile fen işleri, ruhsat ve denetim müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı. Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan yardımcısı olarak Serkan Sözer'i, Fen İşleri Müdürü olarak Emin Dikici'yi, Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak Nuri Kemaneci'yi atadı.

Metin Durmaz, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Salihli Belediyesi'nde Serkan Sözer'in yeni başkan yardımcısı olarak atanmasının ardından, başkan yardımcısı sayısı da 4'e çıkmış oldu.

Başkan Kayda, "Salihli'mize hizmet yolunda gecesini gündüzüne katarak çalışan ekibimize güç vereceklerine olan inancımla yeni görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Salihli Belediyesi Zeki Kayda Politika Haberler

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