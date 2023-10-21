Manisa'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Manisa'da, Milli İrade Platformu öncülüğünde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp, Manisa Valiliği önünden 15 Demokrasi Meydanı'na kadar destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

MANİSA'da, Milli İrade Platformu öncülüğünde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp, Manisa Valiliği önünden 15 Demokrasi Meydanı'na kadar destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Manisa'da, Milli İrade Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi'nde cuma namazı ardından toplanan grup, ilk olarak hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazı Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe kıldırırken, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan'ın okuduğu dualara hep bir ağızdan 'Amin' diyerek karşılık verdi.

Dua sonrası Manisa Valiliği önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar eşliğinde 15 Demokrasi Meydanı'na kadar destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de katıldı. 15 Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen konuşmaların ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.