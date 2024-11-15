Malavi Meclis Başkanı Bartın'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara ve milletvekillerinden oluşan heyet Bartın'a geldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın İngilizce sohbet ettiği heyete muhallebi tatlısı ikram edildi.

Bartın Valiliğini ziyaret eden Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara ve beraberindeki heyeti Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, vali yardımcıları ve kurum müdürleri karşıladı. Vali Arslan misafirlerle İngilizce sohbet etti. Vali Arslan, Türkiye'deki 4 kadın validen biri olduğunu belirterek, kendisi ve şehir hakkında bilgi verdi. Arslan, "Umarım, şehrimizi beğenmişsinizdir. 207 bin nüfusu bulunan küçük ama şirin bir şehrimiz var. Türkiye'deki 4 validen biriyim. Bartın'ın ise ilk kadın valisiyim" diye konuştu.

Malavi heyeti, açılışı yapılan bir muhallebiciye girerek ikram edilen muhallebi ve kurabiyeden tattı. - BARTIN