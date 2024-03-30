Malatya'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Sandıklar Kuruldu

Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 542 bin 177 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine kitlenirken önümüzdeki 5 yıl yerel yönetimleri yönetecek başkanlar, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği kritik seçime saatler kaldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da son hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 542 bin 177 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı toplam 2 bin 7 sandığın kurulum işlemleri tamamlandı. Seçmenlerin oy kullanacağı kabinler de hazır hale getirilerek kentte seçim günü 07.00'da başlayacak oy kullanma saati beklenmeye başlandı.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için seçim günü öncesi ve sonrasında 2 bin 785 Emniyet ve 2 bin 059 Jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacağı öğrenildi. - MALATYA