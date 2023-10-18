Malatya'da İsrail'i protesto eden vatandaşlar Kürecik Radar Üssü'ne yürüdü

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik hava saldırısının ardından sokaklara dökülen yüzlerce vatandaş Kürecik Radar Üssü'nde İsrail'i protesto etti.

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye yönelik hava saldırısının ardından sokaklara dökülen yüzlerce vatandaş Kürecik Radar Üssü'nde İsrail'i protesto etti.

Malatya'da, İsral'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi otopark alanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş çevre yolunu trafiğe kapatarak İsrail'e tepki gösterdi. Grup daha sonra konvoy oluşturarak Akçadağ ilçesinde bulunan Kürecik Radar Üssü'ne hareket etti.

Alınan yoğun yoğun güvenlik önlemleri altında gece yarısı bölgeye ulaşan grup Kürecik Radar Üssü'ne girmeye çalışınca arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri gruba biber gazı ile müdahalede bulundu.

Yaşanan gerginlik Vali Ersin Yazıcı'nın devreye girmesiyle son bulurken, grup bölgeden ayrıldı. - MALATYA