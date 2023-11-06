Malatya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Malatya Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Beylerderesi Şehir Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirildi. Gençler ve aileler, 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınamak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Malatya Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Beylerderesi Şehir Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Şehir parkında bir araya gelen gençler ve aileleri, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Program'da konuşma yapan Gençlik Koordinatörü Fethi Polat, "İlk kıblemiz, Mescid-i Aksa ve Kudüs, katil ve siyonistler tarafından işgal edilmiş durumdadır. İsrail, mazlum Filistin halkını, kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden bombardımana tabi tutmuş, yüzlerce çocuk, yaşlı, kadın ve hastayı vahşice katletmiştir. Mazlum Filistin halkı sahipsiz ve yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır" dedi. - MALATYA