Malatya'da FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da yapılan operasyonda FETÖ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki istihbarat çalışması neticesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika