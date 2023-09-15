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Malatya'da FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Politika Haberleri

Malatya'da yapılan operasyonda FETÖ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki istihbarat çalışması neticesinde FETÖ üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Politika

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