Malatya'da bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hekimhan ilçesinde yıllarca beklenen doğal gazın evlere verilmeye başlandığını ve bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Hekimhan ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çalık, burada ilçe başkanı Hacı Özhan ve yönetimiyle bir araya gelerek 14 Mayıs seçimleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Hekimhan'a verilen doğal gaz sözünü tuttuklarını kaydeden Çalık, ilçede doğal gaza kavuşan İsmet ve Erdoğan Çakır ailesini ziyaret etti. Çalık, Hekimhan ilçesinde yıllarca beklenen doğal gazın evlere verilmeye başlandığını ve bir sorunun daha çözüldüğünü söyledi.

Hekimhan ziyaretinin ardından Kuluncak'a geçen Çalık burada yaptığı konuşmada, Hekimhan-Kuluncak arasındaki 27,6 kilometrelik yolun 22 kilometresinin bittiğini kaydederek, Kuluncak'a yeni bir hükümet konağı da kazandıracaklarını söyledi.

Milletvekili Çalık, Kuluncak'ın da doğal gaza kavuştuğunu ve ilçedeki Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarının da devam edeceğini belirterek, daha sonra MHP Kuluncak İlçe Başkanlığını, Kuluncak Belediyesi ile Kuluncak Kaymakamlığını da ziyaret etti. - MALATYA

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