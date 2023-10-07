Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer Ak Parti'nin MKYK listesine girdi

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu önemli görev. Daha önce Ak Parti'den milletvekili adayı olan Mehmet Umut Tuncer Ak Parti'nin en önemli listesine girmeyi başardı. Ak Parti olağanüstü Kurultayında kongrede 75 kişilik MKYK listesine giren Mehmet Umut Tuncer ilk kutlayan babası türkücü Mahmut Tuncer oldu.

UMUT TUNCER KENDİ WEB SİTESİNDE TANITIMINI ŞÖYLE YAPTI.

1981 yılının Şubat ayında Şanlıurfalı bir babanın ve Aydınlı bir annenin ilk evladı olarak Ankara'da doğdum. Şimdi Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak Aydın'da yaşıyorum.

Babam Türk Halk Müziği sanatçısı Mahmut Tuncer, mesleğine başladığı günlerde Ankara'da çalışıyordu. Bu nedenle çocukluğumun ilk bir yılı Ankara'da geçti. Sonra İstanbul ve İzmir illerinde yaşadım. Çocukluğumun en güzel anılarında Şanlıurfa tatil ziyaretlerimde gecenin bir vaktinde kebap yemeğe gitmek kadar Aydın'da köyümüzde bahçelerin arasında koşturmak var.