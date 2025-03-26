Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane'deki gençlerle buluştu. Gençlerin dağılmaları için ikna çabasına giren Tanal, karşılıklı diyaloglar yaşandı. Gençler, hakkını savunmak ve vatanını korumak için orada olduklarını belirttiler. Tanal ise bu saatte hak olmayacağını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürece tepki gösteren binlerce vatandaş Saraçhane başta olmak üzere birçok kentte meydanlarda protesto gösterileri düzenledi. 19 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde dikkat çeken anlar yaşandı.

"BU SAATTE HAK OLMAZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gösterilerdeki gençleri dağılmaları için ikna etmeye çalıştı. "Evimize gideceğiz. Bu saatte hak olmaz" diyen Mahmut Tanal ile gençler arasında şu diyalog yaşandı.

Mahmut Tanal : Evimize gideceğiz

Gençler : Ne evi ya.

Mahmut Tanal : Ne demek ne evi.

Gençler : Hakkımızı savunmaya buradayız.

Mahmut Tanal : Bu saatte hak olmaz.

Gençler : Memleket elden gidiyor hakkın saati mi olur? Başkanım müzik dinlemeye mi geldik? Siz gidebilirsiniz biz burada vatanı tutuyoruz. Biz nöbetteyiz, siz gidin.