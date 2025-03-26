İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Trupun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Saraçhane'deki gençleri dağılmaları için "Evimize gideceğiz. Bu saatte hak olmaz" ifadeleriyle ikna etmeye çalıştı. Gençler ise, "Memleket elden gidiyor hakkın saati mi olur? Siz gidebilirsiniz, biz burada vatanı tutuyoruz" diyerek yanıt verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane'deki gençlerle buluştu. Gençlerin dağılmaları için ikna çabasına giren Tanal, karşılıklı diyaloglar yaşandı. Gençler, hakkını savunmak ve vatanını korumak için orada olduklarını belirttiler. Tanal ise bu saatte hak olmayacağını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürece tepki gösteren binlerce vatandaş Saraçhane başta olmak üzere birçok kentte meydanlarda protesto gösterileri düzenledi. 19 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde dikkat çeken anlar yaşandı.

"BU SAATTE HAK OLMAZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gösterilerdeki gençleri dağılmaları için ikna etmeye çalıştı. "Evimize gideceğiz. Bu saatte hak olmaz" diyen Mahmut Tanal ile gençler arasında şu diyalog yaşandı.

Mahmut Tanal : Evimize gideceğiz

Gençler : Ne evi ya.

Mahmut Tanal : Ne demek ne evi.

Gençler : Hakkımızı savunmaya buradayız.

Mahmut Tanal : Bu saatte hak olmaz.

Gençler : Memleket elden gidiyor hakkın saati mi olur? Başkanım müzik dinlemeye mi geldik? Siz gidebilirsiniz biz burada vatanı tutuyoruz. Biz nöbetteyiz, siz gidin.

Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkıncı:

Konuştuğu lafa bak. "Bu saate hak olmaz" bu nasıl ikna etmek. Çocuk lafı gibi. Vatanı yıkıyorlar ve Türkiye yi güçsüz görülüyor böyle şeylerde. Türkiye de kanun hepsi çok demokratik. Avrupa olsaydı, köpekler polisler sulu kamyon jop hepsi harekete geçer...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title