Üye Girişi
Haberler

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi

Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak partinin yeni genel başkanı oldu. Arıkan, yaptığı konuşmada milli görüşün önemine vurgu yaptı ve seçim çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan seçimde 823 delegenin oyunu alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partinin yeni genel başkanı oldu.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. 3 adayın olduğu genel başkanlık seçiminde 823 delegenin oyunu alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partinin yeni genel başkanı oldu. Kongrede Arıkan ile genel başkanlık seçiminde Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve YİK üyesi Mustafa Kamalak yarıştı. Seçim öncesi Divan Kurulu, Arıkan'ın 741, Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Mustafa Kamalak ise 36 oy aldı ve aday olmadı.

"Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyoruz"

Genel başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan yaptığı konuşmada, "9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hakk en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre nasip eylesin. Recai Kutan büyüğümüz 'Cumhuriyet tarihimiz en büyük badireli günlerini yaşıyor' derdi. O cümle bugün 24 Kasım'da ışık tutuyor. Cumhuriyet tarihi en badireli günlerini yaşıyor. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. İktidarın ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda kaldırabilmek için üzerimizde olağanüstü yükler var. 81 ilde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta birkaç gün sonra Bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

22 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.