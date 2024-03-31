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Mahalli İdareler Genel Seçimleri Oy Verme İşlemi Tamamlandı

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sonra erdi.

Yerel seçimler için oy kullanma işlemleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından güneşin doğuşu ve batışı baz alınarak belirlendi. Buna göre Türkiye'nin doğusunda bulunan 32 ilinde oy verme 07.00'de başlayıp, 16.00'da sona ermişti. Güneşin daha geç battığı şehirlerde ise saatin 17.00 bulmasıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmış oldu.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla beraber YSK Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu. Yener, "Seçimde ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yararlananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve Döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri SEÇSİS'e (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi) girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerimizde tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda Kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Yayın yasağı saatini belirlemek için kurul birazdan toplanacak"

Yener, yayın yasakları hakkında ise, "Oy verme işlemleri bitti sayayım döküm işlemlerinde başlandı. Kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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