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MAGYED, Nusaybin Kaymakamı Temurci ile bir araya geldi

MAGYED, Nusaybin Kaymakamı Temurci ile bir araya geldi
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Mardin Gazeteciler, Yazarlar ve Eğitim Derneği (MAGYED) yönetimi, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci'yi ziyaret ederek basın ve kamu iş birliğini görüştü.

Mardin Gazeteciler, Yazarlar ve Eğitim Derneği (MAGYED) yönetimi, Nusaybin Kaymakamlığı görevine atanan Gürsel Temurci ile bir araya geldi.

MAGYED Başkanı Rıdvan Aslan, Başkan Vekili Abdulselam Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu görüşmede, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Görüşmede Nusaybin'in sosyal, kültürel ve basın alanındaki gelişmeleri ele alındı.

Görüşmede, basın ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine değinildi. Ortak akıl ve koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmaların ilçeye katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaymakam Gürsel Temurci, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MAGYED yönetimine teşekkür etti. Temurci, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğinin Nusaybin'in gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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