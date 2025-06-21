Macron'dan İran'a Nükleer Program Uyarısı

Macron'dan İran'a Nükleer Program Uyarısı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair güvence vermesinin İran'ın sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ayrıca, tutuklu Fransız vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer programın barışçıl olduğuna dair güvence vermenin İran'ın sorumluluğu olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesin talebimi yineledim: Cecile Kohler ve Jacques Paris serbest bırakılmalı. İnsanlık dışı tutuklulukları adaletsiz. Fransa'ya dönmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili derin endişesi olduğunu dile getirdiğini belirten Macron, "Burada da pozisyonum açıktır: İran asla nükleer silah edinmemelidir ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam garantiler sağlamak İran'ın sorumluluğundadır. Savaşı sona erdirmenin ve daha büyük tehlikeleri önlemenin bir yolunun olduğuna inanıyorum. Bunun için Fransa ve Avrupalı ortaklarının öncülüğünde İran'la yürütülen müzakerelere hız vereceğiz" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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