Üye Girişi
Haberler

Litvanya'da Parlamento Seçimlerinin İlk Turu: Sosyal Demokrat Parti Önde

Litvanya'da Parlamento Seçimlerinin İlk Turu: Sosyal Demokrat Parti Önde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya'da yapılan parlamento seçimlerinin ilk turunu Sosyal Demokrat Parti (LSDP) kazandı. İkinci tur 27 Ekim'de yapılacak ve ülkede sol partilerin koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

Litvanya'da parlamento seçimlerinde yüzde 19,36 oy oranı ile Sosyal Demokrat Parti (LSDP) kazandı. Sol partilerin oluşturacağı bir koalisyon hükümetinin kurulması beklenen ülkede 27 Ekim'de seçimlerin ikinci turu yapılacak.

Litvanya'da dün düzenlenen parlamento seçimlerinin ilk turunu ana muhalefetteki LSDP kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre LSDP yüzde 19,36, iktidardaki Anavatan Birliği-Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) ise yüzde 17,96 oranında oy aldı. Üçüncü sırayı yüzde 15,99 ile Nemunas'ın Şafağı partisi alırken, toplamda 6 parti parlamentoya girmeyi garantiledi.

LDSP'nin lideri Vilija Blinkeviciute gazetecilere yaptığı açıklamada, Litvanya İçin Demokratlar Birliği ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile koalisyon hükümeti kuracaklarını söyledi. Blinkeviciute ülkenin dış politikasında bir değişiklik olmayacağı, Ukrayna'ya yardımın birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, "Ancak Litvanyalılar ücretler, konut sorunu, sağlık ve eğitim sistemi gibi iç politikada değişiklik istiyor" şeklinde konuştu.

Bin 700'den fazla adayın 141 sandalyeli parlamentoya girmek için yarıştığı seçimlerin ilk turuna katılımın yüzde 52,6 oranında olduğu açıklandı. Toplam 2,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçimlerin ikinci turu ise 27 Ekim Pazar günü yapılacak.

Yaklaşık 3 milyonluk nüfusa sahip olan Litvanya'da parlamentonun yarısı halk oylaması ile seçiliyor ve yüzde 5'lik baraj bulunuyor. Parlamentonun geri kalanı ise bölgesel adaylardan seçiliyor. Eğer hiçbir aday bölgesindeki oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalıyor. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Parlamento Litvanya Politika Dünya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.