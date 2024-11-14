Libya'da Hafter Yönetimi Türk Askeri Ataşesini Kabul Etti

Libya'daki Tobruk Yönetimi lideri General Hafter güçlerinin yetkilileri, Libya'daki Türk askeri ataşesi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Libya'daki Tobruk Yönetimi lideri General Hafter güçlerinin yetkilileri, Türk yetkilileri ağırladı. Hafter güçlerinin Genel Komutanlık Genel Sekreteri Hayri el-Tamimi, Libya'daki Türk askeri ataşesi ve beraberindeki heyeti, Bingazi'nin Rajma kentindeki Hafter güçlerinin karargahında kabul etti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Al-Tamimi, görüşmede taraflar arasında müşterek işbirliği yollarının ele alındığını açıkladı. Söz konusu görüşme Türkiye'nin Libya'daki askeri ataşesi ile Hafter'e bağlı Bingazi güçlerinin yetkilileri arasında duyurulan ilk görüşme oldu.

Görüşmeyle General Hafter yönetimi ile ilk temasların başlamış oldu. General Hafter'in oğlu Saddam Hafter, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen AHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılmıştı. - BİNGAZİ