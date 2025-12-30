Letonya, Rusya sınırına inşa ettiği 280 kilometrelik çiti tamamladı

Letonya, Rusya sınırı boyunca uzanan 280 kilometre uzunluğundaki metal çitin inşasını, 10 yıl sonra tamamladı.

Letonya, Rusya sınırına çit inşa etti. Letonya Devlet Mülkleri Ajansı (VNI), Avrupa Birliği'nin doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik en büyük altyapı projelerinden biri olarak görülen ve Rusya sınırı boyunca inşa edilen 280 kilometre uzunluğundaki çitin 2015 yılında başlayan inşasının tamamlandığını duyurdu. 166 milyon euro bütçeli proje, Ukrayna'daki savaşın ardından Baltık ülkeleri ile Rusya arasında gerilimlerin arttığı ortamda sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirler çerçevesinde hayata geçirildi. Devriye yolları, bataklık alanlar üzerinden geçen köprüler, gözetleme kuleleri ve diğer yapıları içeren sınır güvenliği altyapısına ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran VNI, bunların büyük bölümünün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

"Verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Letonya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis ise çitin ulusal güvenliğe önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik" şeklinde konuştu. Kozlovskis, Letonya'nın mevcut durumda Rusya sınırı boyunca yüksek teknolojiye sahip izleme ve gözetim ekipmanları kurduğunu belirterek bunun AB'nin doğu sınırında "modern bir sınır koruma sistemi" oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Rusya sınırında çalışma

AB ve NATO ülkeleri, Rusya ve Belarus'u uzun süredir Avrupa ülkelerini istikrarsızlaştırmak amacıyla düzensiz göçmenleri sınırlarına yönlendirmek veya zorlamakla suçluyor. Litvanya ve Estonya, Rusya'nın askeri yığınağı ve düzensiz göçün teşvik edildiği iddiasıyla Rusya sınırına engeller inşa ediyor. Finlandiya ise Rusya sınırına inşa edilen çit projesi için 143 milyon dolar kaynak ayırdı ve sınırın 260 kilometrelik bölümünü güvence altına almayı planlıyor.

Finlandiya ayrıca, sınıra topçu ve füze saldırılarına dayanıklı şekilde tasarlanacak sığınak ve barınaklar dahil olmak üzere ek yapılar da inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Letonya, daha önce Belarus sınırı boyunca da 145 kilometre uzunluğunda bir çit inşa etmişti. - RİGA