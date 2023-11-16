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Laçin Kaymakamı Çamlıpınar ve Karasoku köylerini ziyaret etti

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Çamlıpınar ve Karasoku köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarından kamu yatırımları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Şimşek, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.