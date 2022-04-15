SARAYBOSNA - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani'den Bosna Hersek'e resmi ziyaret

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulundu.

Ziyareti sırasında bir dizi temaslarda bulunan Osmani, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Dzaferovic ile Osmani arasındaki görüşmede, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin açık ve sorunsuz olduğu, özellikle ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında yapılacak iş birliğinin geliştirilmesine her iki tarafında da istekli olduğu belirtildi.

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa yolculuğundan da bahsedilen görüşmede, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin, AB ve Balkanlar'ın ortak çıkarına olduğu kaydedildi.

Dzaferovic'in, görüşmede, Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecinin önündeki engelin kaldırılmasını ve tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını desteklediği ifade edildi.

Osmani, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic ile görüştü

Osmani ile Turkovic, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaparak iki ülkenin açık, sorunsuz dostane ilişkileri olduğunu belirtti.

Turkovic, iki ülkenin çalkantılı bir geçmişi paylaştığını, barışçıl ve müreffeh ortak geleceklerinin Avrupa Birliği ve NATO'da olduğunu belirterek "Osmani'nin, bölgeden dışişleri bakanlarını bir araya getirme ve Avrupa entegrasyonunu yeni koşullarla hızlandırma çağrısını destekliyorum." diye konuştu.

Görüşmede ayrıca Saraybosna ile Üsküp arasındaki ulaşım bağlantılarının da ele alındığına dikkati çeken Turkovic, "Ulaşım bağlantıları, ekonomik ilişkilerin düzeyini önemli ölçüde etkiliyor. Üsküp-Saraybosna uçak seferinin gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

Osmani de tüm kıtanın bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Dost bir ülke olarak, Dayton Barış Anlaşması uyarınca Bosna Hersek devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekleme konusundaki kararlılığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Uluslararası uyum ve dolayısıyla Avrupa perspektifinin yeniden sağlanması için AB'yi bölgede "stratejik liderlik" yapmaya çağıran Osmani, "Rus saldırganlığı, Avrupa'nın birlik ve güvenlik için entegre olmasının önemini en iyi şekilde göstermiştir." ifadesini kullandı.

Osmani, Saraybosna ile Üsküp arasında doğrudan seferler konulmasının ekonomik açıdan karsız olduğunu ancak bunu sübvanse etmenin yollarını aradıklarını sözlerine ekledi.