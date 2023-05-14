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Kuzey Irak'ın sıfır noktasında seçim heyecanı

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında seçim heyecanı

Politika Haberleri

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde köylüler sandık başına gidiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde köylüler sandık başına gidiyor. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Beytüşşebap ve Uludere ile köylerinde de seçim heyecanı devam ediyor.

Ülke genelinde sabah saatlerinde başlayan seçim heyecanı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki köylerde de sürüyor. Binlerce vatandaş oylarını kullanmaya başladı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ilçe genelinde huzurlu ve güvenli bir seçimin olduğunu söyledi. Aşan, "İlçemizde huzur ve güven ortamının ardından seçim heyecanı başladı. Sabah saatlerinde seçmenler sandık başına gidip oy kullandı. Ülkemize hayırlı olsun inşallah" dedi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Beytüşşebap Hisarcık Şırnak Irak Politika Haberler

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