Kuvvet Komutanlarının Emeklilik Yaş Haddinde Değişiklik

Kuvvet komutanlarının emeklilik yaş haddinin genelkurmay başkanı gibi 67'ye yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlar ve 3745 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra toplantı devam etti.

Kanun teklifine göre, korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla bitirmiş muharip sınıfı general veya amiral olma şartı aranacak. Kuvvet komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramiral yaş haddi, Genelkurmay Başkanı gibi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanlarının yaş haddi, cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatılabilecek.

Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye İşletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek. - ANKARA