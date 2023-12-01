Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin istifasının ardından, Mustafa Altuğ Atalay'ın Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanacağı belirtildi.

Kütahyalı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Bakan Yardımcılığına atanacak

Kütahyalı Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın, Tarım ve Orman Bakan yardımcılığına görevine atanacağı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde belediye başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etmesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın bu göreve atanacağı belirtildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Mustafa Altuğ Atalay'ın Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın, Tarım ve Orman Bakan yardımcılığı görevine önümüzdeki günlerde atamasının gerçekleşeceği ifade edildi. - KÜTAHYA