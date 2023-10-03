Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonları: İlk 9 Ayda 996 Operasyon Yapıldı

Kütahya Valiliği, 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili verileri paylaştı. İl genelinde düzenlenen 996 narkotik operasyonunda bin 421 kişi yakalandı ve 88'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtilerek, 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Kütahya Valiliği, il genelinde ilk 9 ayda düzenlenen 996 narkotik operasyonunda yakalanan bin 421 kişiden 88'inin tutuklandığını bildirdi.

Valilik açıklamasına göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1 Ocak-2 Ekim 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda, 996 olayda yakalanan bin 421 kişiden 88'i tutuklandı. Suç unsuru olarak, 4 bin 706,73 gram bonzai, bin 115,56 gram esrar, 3 bin 238,56 gram metamfetamin, 276,57 gram skunk, 717,33 gram kokain, bin 744 gram eroin, 1 adet captagon, 6 bin 98 adet sentetik ecza, 502 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde il genelinde 2022 yılının tamamında 85 olan tutuklu sayısı 2 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 88' e yükseldi. - KÜTAHYA