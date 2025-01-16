Kütahya'da Filistinli öğrenciler ateşkesi kutladı

Kütahya'daki Filistinli gençler, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasını kutladı.

Vazo Meydanında hem kutlama hem de basın açıklaması yapmak için toplanan gençler, ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile sloganlar attı. Şehitler için yapılan duanın ardından açıklama yapan Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, ateşkesin ardından Gazze'de kapsamlı bir imar sürecinin başlayacağını, İsrail'in Gazze'den çekilmesi sonrasında, sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ceyhun, "Şu anda Gazze'de yalnızca bir hastane faaliyet gösteriyor ve ciddi bir malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Bizde sivil toplum örgütleri olarak, burada 9 sağlık ocağı kurduk ve ilaç temin etmeye çalışıyoruz. Ama örneğin, D vitamini bile bulamıyoruz. Gazze'deki sağlık durumunun acilen iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.

7 Ekim'deki saldırıların, tüm dünyada insanların Filistin halkının yaşadığı zulmü öğrenmesine sebep olduğunu belirten Ceyhun, "Bu ateşkes, kesinlikle bir zafer değil. Ama Filistinliler için bir başlangıçtır. 50 bin insanımızı kaybettik. 73 kişi bugün şehit oldu. Ama bu, Filistin'in nihai zaferine giden yolda bir adım daha. Bizler, Gazze'deki kardeşlerimizin hakları için savaşa devam edeceğiz. Filistin halkı, yalnız değildir. Bu mücadelenin sonunda zafer, eninde sonunda Filistinlilerin olacaktır. Dünya, artık Filistin halkının haklı mücadelesini daha iyi anlıyor ve destekliyor" diye konuştu. - KÜTAHYA