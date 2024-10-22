Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da AK Parti Merkez İlçe Başkan Adayı Murat Afşar Ünal Belirlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongresi'nde Merkez İlçe Başkan adayı olarak Murat Afşar Ünal'ın belirlendiğini açıkladı.

Kütahya'da 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Kongresi'nde Kütahya Merkez İlçe Başkan adayı olarak Murat Afşar Ünal'ın belirlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "8. Olağan Kongremiz için yapılan temayüller, mülakatlar ve genel merkezimizce yürütülen istişareler sonucunda Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir Başkanımızın tensipleriyle Merkez İlçe Başkanlığımız için Murat Afşar Ünal ismi belirlenmiştir. Partimize, Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler AK Parti Politika Dünya Afşar

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Arsenal Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ekim Salı bugün kim potaya gitti? İYİ Parti'den MHP'ye geçen vekiller kim, isimleri ne, neden geçiyorlar (15 MİLLETVEKİLİ)? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Real Madrid Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir (PFDK 41. madde)? Yunus Akgün Beşiktaş maçında oynayacak mı, cezalı mı? Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)? TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.