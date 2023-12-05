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Kütahya Belediyesi Darkhan şehri ile kardeş şehir oldu

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Moğolistan'ın Darkhan şehri ile kardeş şehir protokolünü imzaladı. Başkan Işık, iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Moğolistan'ın Darkhan şehri ile Kütahya'yı kardeş şehir yapan protokolü imzaladı. Başkan Işık, "Rabbim, iki şehrimiz ve iki ülkemiz arasındaki bu iş birliği protokolünü hayırlara vesile eylesin" dedi.

Ulusal ve uluslararası platformlarda Kütahya'nın ve Türkiye'nin adını başarıyla duyurmaya devam eden Kütahya Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Moğolistan'ın Darkhan şehri ile Kütahya'yı kardeş şehir yapan protokol, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Darkhan Belediyesi Meclis Başkanı Bat-Ochir Yadambayar tarafından imzalandı.

İmzalanan kardeş şehir ve iyi niyet protokolüne ilişkin konuşan Başkan Işık, "Darkhan Belediyesi Meclis Başkanımız ve meclis üyeleri Moğolistan'dan misafirimiz olarak geldiler. Öncelikle bu ziyareti gerçekleştirdikleri ve iyi niyet protokolünün imzası için şehrimize geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim, iki şehrimiz ve iki ülkemiz arasındaki bu iş birliği protokolünü hayırlara vesile eylesin. Her iki şehrimiz için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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