Kuşadası Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Güzelçamlı Mahallesi'nde imar planında yeşil alan olarak görülen parsele atılan beton temel ekipler tarafından yıkıldı.

Kuşadası Belediyesi, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet ederek kamu alanlarını işgal eden firma ve kişilere göz açtırmıyor. Ekipler, denetim ve tespitlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. Bu kapsamda Güzelçamlı Mahallesi Badem Sokak'ta yeşil alan üzerine İmar Kanunu'na aykırı olarak atılan beton temel, ekipler tarafından yıkıldı.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından söz konusu inşaat alanının daha önce mühürlendiği, şahsa ise 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'inci maddeleri uyarınca ruhsat alınması ve aykırılıkların giderilmesi konusunda bildirimlerde bulunulmasına rağmen gerekli kriterlerin yerine getirilmediğini belirtti. Mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiçbir firma veya kişiye en ufak bir taviz verilmediğini ifade eden yetkililer, tespit edilen aykırılıklara karşı gerekli olan yasal işlemlerin anında uygulanacağını söyledi. - AYDIN