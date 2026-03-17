Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında yürütülen "rüşvet almak" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Aydın'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, "rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Ömer Günel, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Mart 2026 tarihli ve 2026/276 sayılı kararıyla tutuklandı.

GEÇİCİ TEDBİR UYGULANDI

Açıklamada, Günel'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Elif Yeşil
