Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi? Son anketten kulisleri hareketlendiren sonuç çıktı

MetroPOLL Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Seçmenlere çeşitli soruların yöneltildiği ankette, 26 ilde toplam 2 bin 164 vatandaşla görüşüldü.

HDP'Lİ SEÇMENİN YÜZDE 70'İ "DESTEKLERİM" DİYOR

Euronews'ten Dilek Gül'ün sorularını yanıtlayan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanı olarak Kürtlerin sempatisini toplayacak davranışları olduğunu düşündüğünü belirterek, "HDP'li seçmenin yüzde 70'i cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

İLK TURDA YAVAŞ'A YÜZDE 44 OY

MetroPOLL Araştırma şirketinin üçlü senaryo hesaba katarak yaptığı nisan ayı anketine göre, ilk turda Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Selahattin Demirtaş yüzde 13.3 oranında oy alacak.

Yavaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olursa bu kez Erdoğan yüzde 37.5, İmamoğlu yüzde 36.2, Demirtaş yüzde 13.8 oy alabilecek.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN GERİSİNDE

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylığı halinde Erdoğan yüzde 38.6, Akşener yüzde 34.2, Demirtaş'ın yüzde 16.3 oranında oy alması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halindeyse Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 oy oranıyla yarışı tamamlayacak.

İKİNCİ TUR OY ORANLARI

İkinci turda Erdoğan ile Yavaş yarışırsa, Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Bu durumda kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9'a çıkıyor. İkinci turda Yavaş, HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alma potansiyeline sahip.

İMAMOĞLU HDP'LİLERİN YÜZDE 82'SİNİN OYUNU ALIYOR

Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa, İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alırken, kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8'de kalıyor. Bu senaryoya göre, İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

Erdoğan ile Akşener yarışırsa, Akşener yüzde 43.8, Erdoğan yüzde 41.9 alıyor ve kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 13.7'e çıkıyor. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa, Kılıçdaroğlu yüzde 43.3, Erdoğan yüzde 42.5 alırken, kararsızlar ve protestocular ise yüzde 13.5 olarak ortaya çıkıyor.

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