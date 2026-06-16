Haberler

Bakan Ersoy’dan Muharrem Ayı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, gönüllere huzur ve bereket getirmesini diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, gönüllere huzur ve bereket getirmesini diledi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, muharrem ayının sabrın, teslimiyetin, tefekkürün ve manevi muhasebenin derin anlamlar taşıdığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ersoy, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Hüseyin Efendimizin Kerbela'da sergilediği vakur duruş, adaletin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun asırlardır yolumuzu aydınlatan en güçlü sembollerinden biridir. Kerbela hadisesi, yalnızca bir matem değil, zulme karşı direnişin, hakikate bağlılığın ve inanç uğruna gösterilen fedakarlığın unutulmaz bir hatırasıdır. Muharrem ayının, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesine vesile olmasını diliyor, Hazreti Hüseyin Efendimiz ile Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devinden Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi