Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gaziler Günü'nde Şanlıurfa'daki gazileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şanlıurfa'da gazi derneklerini ziyaret etti.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan Bakan Ersoy, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Şanlıurfa Derneğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ersoy, gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak, vatan için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlere Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Hikmet Başak ve Abdürrahim Duysak ile protokol üyeleri eşlik etti.