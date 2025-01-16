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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Malatya'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Malatya'da
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret ederek, deprem sonrası kentin kültür ve turizm yatırımları üzerine istişarelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Yazgı, devam eden projeler ve kültür, turizm yatırımları hakkında istişarelerde bulundu.

Yazgı, Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya da katıldı.

Toplantıda, deprem sonrası Malatya'da yaşanan yıkımın kültür ve turizm sektörüne etkileri, ilde devam eden kültür ve turizm yatırımları, halk kütüphanelerinin, müzelerin ve tarihi eserlerin daha etkin kullanımı için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Talat Tabur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyithan Tekin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nihat Umut Döktür, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Çetin Şişman ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
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