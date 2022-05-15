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Kulisleri hareketlerinden iddia! AK Parti'ye seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziranda meydanlara inecek

Haberler.com - Politika
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Kulisleri hareketlerinden iddia! AK Parti'ye seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziranda meydanlara inecek

2023 Genel Seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin hazırlıkları da hız kazanmaya başladı. Kulislerden gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP yönetiminin başta milletvekillerine ve belediye başkanlarına "Sahada olun, halka dokunun" talimatı verdi. Öte yandan Erdoğan'ın da 1 Haziran'dan itibaren meydanlara ineceği iddia edildi.

2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak edilirken, bir yandan da erken seçim tartışmaları güncelliğini koruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PARTİSİNE "SAHADA OLUN" TALİMATI

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, iktidar kanadı seçimler için şimdiden düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına "sahada olun, halka dokunun" talimatı verdi.

1 HAZİRAN'DA MİTİNGLERE BAŞLAYACAK İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Haberler

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