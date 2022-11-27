Küçük çocuktan Cumhurbaşkanına Erdoğan'a masum teklif! 2 kelimeyle reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında bir açılış törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'a bir çocuğun sorduğu ilginç soru ise yüzleri güldürdü. "Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" sorusu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuğun yanağından makas alarak "İşimiz çok" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Törende küçük bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru gündem oldu.

"PATATES YİYELİM Mİ?"

Tören sırasında sahnede duran küçük bir çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine davet ederek "Bizim eve gidip patates yiyelim mi?" diye sordu. Erdoğan, minik çocuğun davetini, "İşimiz çok" diyerek reddetti.

ŞEHİTLERE RAHMET OKUNDU

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan üç askere Allah'tan rahmet dileyip alandakilerden şehitler için Fatiha okumalarını isteyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyoruz. İnşallah bu harekâtlarla adım adım ülkemizi, sınırları ö