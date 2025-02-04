Kübra Par'dan bomba kulis bilgisi! Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan kritik görüşme

CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldikleri ortaya çıktı.

ÖZEL İLE YAVAŞ ARASINDA GÖRÜŞME

Tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bomba kulis bilgisi verdi. Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"YAVAŞ, ADAY BELİRLEME KONUSUNDAKİ ÇEKİNCELERİNİ SIRALADI"

Par şu ifadelere yer verdi: "CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu. Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor."