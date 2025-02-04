Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara'da! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı

Yangın faciasında raporlar tamamlandı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir

Japon deprem uzmanından korkutan Ege uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul kara hazır

İstanbul teyakkuzda! Kar yağışı kapıya dayandı

Kübra Par'dan bomba kulis bilgisi! Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan kritik görüşme

Kübra Par'dan bomba kulis bilgisi! Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan kritik görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, CHP ile ilgili bomba bir kulis bilgisi verdi. Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın dün bir araya geldikleri ortaya çıktı.

ÖZEL İLE YAVAŞ ARASINDA GÖRÜŞME

Tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bomba kulis bilgisi verdi. Par, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"YAVAŞ, ADAY BELİRLEME KONUSUNDAKİ ÇEKİNCELERİNİ SIRALADI"

Par şu ifadelere yer verdi: "CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu. Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir ayrılık daha
img

Türk futbol tarihine geçecek
img

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakereler başladı

Gazze'de ateşkeste ikinci aşama
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.